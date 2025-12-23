Экс-директор музея PERMM не смогла изменить формулировку своего увольнения

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшему директору музея современного искусства PERMM Наиле Аллахвердиевой, просившей отменить формулировку своего увольнения «в связи с утратой доверия». Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Чунтомов Фото: Андрей Чунтомов

Наиля Аллахвердиева уволилась из музея PERMM в конце прошлого года с формулировкой «по собственному желанию». В мае 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил требования прокуратуры, касающиеся оснований увольнения экс-директора. Формулировка увольнения была изменена с «собственного желания» на следующую: «в связи с утратой доверия». Свои доводы надзорный орган обосновывал тем, что музей заключил несколько контрактов с бывшем мужем госпожи Аллахвердиевой, художником Арсением Сергеевым, на организацию выставок. По мнению прокуратуры, контракты были заключены в условиях конфликта интересов, суд признал их недействительными.

Для обжалования постановления суда первой инстанции госпоже Аллахвердиевой пришлось восстанавливать сроки подачи апелляции. Суд учел, что она находилась за границей и не смогла вовремя получить постановление Ленинского суда Перми.