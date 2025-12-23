Кассация оставила в силе приговор бывшим топ-менеджерам «Камской долины»

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор экс-руководителям группы «Камская долина» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алевтина Романова и Андрей Гладиков

Алевтина Романова и Андрей Гладиков



По версии следствия, в 2014–2018 годах топ-менеджеры «Камской долины» приняли деньги от пайщиков на сумму более 1,8 млрд руб. для строительства нескольких жилых домов. В результате объекты так и не были построены.

В январе 2025 года Индустриальный суд Перми признал Андрея Гладикова и Алевтину Романову виновными в злоупотреблении полномочиями, приговорил к двум годам лишения свободы, но освободил от наказания в связи с истечением срока давности. Такой приговор не устроил прокуратуру, которая внесла представление, потребовав приговорить подсудимых к шести и семи годам лишения свободы соответственно. В мае 2025 года Пермский краевой суд оставил приговор в силе. Надзорный орган обратился в кассационную инстанцию, но и она оставила приговор без изменений.

Подробнее о деле в материале «Ъ-Прикамье» «Стройка вышла из тяжкого состава».