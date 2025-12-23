В Курганской области суд взыскал с колонии 17 млн рублей за загрязнение почвы

Арбитражный суд Курганской области взыскал с исправительной колонии №6 УФСИН по Курганской области 16,9 млн руб. за загрязнение почвы коммунальными отходами. Иск направило Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О нарушениях со стороны учреждения, расположенного в поселке Иковка Кетовского округа, стало известно после выездной проверки ведомства совместно с центром лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Специалисты зафиксировали сброс жидких коммунальных отходов, образующихся от деятельности колонии, на почву. Их отнесли к отходам четвертого класса опасности. Ущерб земле составил 16,9 млн руб.

Исправительное учреждение отказалось выплатить ущерб в добровольном порядке. Управление Росприроднадзора направило исковое заявление в суд, который в результате удовлетворил требования и подтвердил правомерность действий ведомства.

Виталина Ярховска