Плановые отключения электроэнергии пройдут в четырех районах Ростова

23 декабря в четырех районах Ростова-на-Дону с 09:00 до 17:00 отключат электроэнергию для профилактической проверки оборудования линий электропередач и трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента ЖКХ и энергетики.

По информации ведомства, в Советском и Железнодорожном районах без света останутся улицы Былинная, 2-я Краснодарская, Купеческая, Литературная, Поэтичная, Сказочная, Цветочная, а также садоводческие товарищества «Красный Садовод» и «Победа».

В Пролетарском районе профилактика затронет пер. Цусимский и ул. Кржижановского. В Октябрьском районе работы пройдут на ул. Мечникова и пр. Буденновском.

В Первомайском районе отключения коснутся улиц 1-я и 2-я Киргизская, Казахская, Белорусская, а также переулков Уральский, Ухтомский, Хибинский и Кубанский.

«Мероприятия направлены на предупреждение аварийных ситуаций и массовых отключений в Донской столице. Энергетики проверят состояние линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко