Уральский промоушен RCC Boxing признали одним из лучших в мире

RCC Boxing Promotions признали одной из лучших промоутерских компаний в мире. Компания, созданная Русской медной компанией (РМК), получила награду на 104-й ежегодной конвенции Всемирной боксерской ассоциации (WBA) — старейшей организации в мире профессионального бокса, сообщили в пресс-службе RCC.

Герман Титов

Фото: Пресс-служба RCC

Фото: Пресс-служба RCC Герман Титов

Мероприятие проходило с 12 по 16 декабря в Орландо (США). В ходе конвенции обсуждались вопросы рейтингов бойцов, статуса претендентов, а также перспективы быстрого развития бокса, вопросы судейства и медицинского обеспечения спортсменов.

RCC Boxing Promotions получила награду за особо выдающиеся успехи в развитии бокса. Генеральный директор Герман Титов лично принял награду и выразил признательность коллегам за совместную работу. В течение последних 12 месяцев на турнирах RCC разыгрывались титулы WBA Asia, WBA Continental и мировые пояса WBA Gold.

По итогам мероприятия господин Титов подтвердил планы по дальнейшему сотрудничеству с WBA и организации боксерских поединков мирового уровня в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина