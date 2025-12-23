В Зеленодольском районе на строительство детсада выделят 340 млн рублей
В поселке Октябрьский Зеленодольского муниципального района Татарстана на строительство детского сада на 260 мест выделили 340 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Контракт включает строительно-монтажные работы, а также установку и монтаж оборудования. Подключение объекта к инженерным сетям должно быть завершено не позднее 1 декабря 2027 года. Финансирование предусмотрено из федерального бюджета и бюджета республики.
Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
В марте этого года сообщалось, что в поселке началось строительство двухэтажного здания площадью около 3 тыс. кв. м. В детском саду предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная и групповые помещения.