В Уфе после вмешательства прокуратуры участнику СВО списали долги по кредитам

Прокуратура Калининского района Уфы внесла руководителю Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Башкирии представление с требованием прекратить исполнительные производства по кредитным долгам в отношении участника СВО, получившего инвалидность из-за ранения.

После обращения местной жительницы на личном приеме прокурора Башкирии надзорное ведомство организовало проверку. Выяснилось, что в октябре 2022 года ее мужа мобилизовали и направили в зону специальной военной операции. Там он получил травму, спустя три года ему установили инвалидность.

Тем не менее, на исполнении территориального отдела ГУ ФССП находились производства о взыскании с него задолженности перед кредитными и микрофинансовыми организациями. В июне военнослужащий обратился с заявлением о прекращении производств, однако приставы ему отказали.

После вмешательства надзорного ведомства права участника СВО восстановлены, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно федеральному законодательству, участники военной спецоперации могут рассчитывать на списание долгов по кредитам, если им присвоена инвалидность первой группы из-за ранений, полученных на СВО.

Майя Иванова