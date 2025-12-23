Поезда МЦД-3 задерживаются из-за остановки состава на станции «Перово»

Поезда Казанского направления Московской железной дороги и МЦД-3 задерживаются из-за остановки состава на станции «Перово». По данным столичного Дептранса, инцидент произошел по техническим причинам.

«На D3 задерживаются поезда в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала», — сообщил Дептранс.

На участке «Люберцы» — «Авиамоторная» движение организовано по альтернативному пути с дополнительной остановкой на станции «Выхино».