Самарский областной суд ужесточил наказание телефонному мошеннику

Самарский областной суд изменил приговор телефонному мошеннику, сообщили в прокуратуре региона. Штраф в размере 50 тыс. руб. заменен за 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденным является 19-летний уроженец Сергиевского района Самарской области. Молодой человек признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как выяснили следователи, в апреле 2024 года он договорился об участии в мошенничестве с ранее незнакомыми ему лицами.

«Реализуя задуманное, он выполнял роль курьера: приезжал по адресам жертв телефонных мошенников, забирал деньги и перечислял их на различные банковские счета»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Мошенникам удалось похитить у граждан более 2,1 млн руб.

Сабрина Самедова