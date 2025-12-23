«Металлург» обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:3

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» одержал победу в домашнем матче над «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Хозяева льда завершили встречу со счетом 4:3.

Матч состоялся 22 декабря. В составе «Металлурга» голами отличились Егор Коробкин, Никита Коротков, Роман Канцеров и Руслан Исхаков. Из «Нефтехимика» шайбы забили Григорий Селезнев, Лука Профака и Тимур Хайруллин.

Сейчас «Металлург» находится на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч команда сыграет 26 декабря с омским «Авангардом».