Скандинавский антициклон принесет в Петербург небольшой снег 23 декабря

Петербург 23 декабря ощущит влияние скандинавского антициклона, по периферии которого скользнет облачная гряда атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Виктория Поликарова, Коммерсантъ

В такой ситуации в регионе будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Дневная температура окажется на пару градусов ниже климатической нормы и составит от -3 до -5 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7 м/с, атмосферное давление подрастет и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы. В среду же ожидают гололедицу и температурные качели.

Андрей Маркелов