Цены в Ростовской области выросли на 0,3 % в ноябре 2025 года

Региональное отделение Банка России зафиксировало рост цен на товары и услуги в Ростовской области на 0,3% в ноябре 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве 22 декабря.

По информации регулятора, за месяц в регионе выросла стоимость продуктов на 0,6% и услуг на 0,5%. Среди продовольственных товаров наибольшее сезонное подорожание показали овощи — на 4,5%. Особенно выросли цены на перец, огурцы и помидоры. Также увеличилась стоимость хлебобулочных изделий на 0,9%, кондитерских товаров на 0,8%, чая, кофе и какао на 0,6%.

«В годовом выражении максимальный прирост зафиксирован в сфере общественного питания — 14,6%. Значительно подорожали чай, кофе и какао — на 18,4%, а также хлебобулочная продукция»,— пояснили в сообщении.

Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на смартфоны и другие средства связи — на 1,5%. Подорожали телерадиотовары на 0,7%, парфюмерия и косметика — на 0,6%. За год наибольший рост показали цены на бензин — 13,3%, печатные издания — 9,9% и лекарственные препараты — 7,4%.

В сфере услуг за месяц значительно выросла стоимость проезда — на 3,2%, медицинских услуг — на 0,9% и бытового обслуживания — на 0,8%. По сравнению с ноябрем 2024 года максимальное подорожание зафиксировано по бытовым услугам — 13,6%, медицинским — 12,7% и образовательным услугам — 12,4%.

Валентина Любашенко