Памятник борцам революции в Болгаре могут включить в реестр ОКН

В Татарстане памятник борцам революции-большевикам 1975 года могут включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России (ЕГРОКН). Соответствующий приказ комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия проходит антикоррупционную экспертизу.

Памятник расположен в центре Болгара — на пересечении улиц Пионерской и Хирурга Шеронова. Он представляет собой железобетонную скульптуру падающего революционера с поднятой сжатой в кулак рукой, установленную на пьедестале.

Памятник сооружен в честь большевиков, расстрелянных белогвардейцами в Спасске во время Гражданской войны в сентябре 1918 года.

Объекту планируется присвоить статус объекта культурного наследия регионального значения, а также утвердить границы его территории и предмет охраны.

Контроль за исполнением приказа возложен на председателя комитета Ивана Гущина.

