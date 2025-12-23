3 млрд кВт/ч сгенерировали в Удмуртии за 10 месяцев

3 млрд кВт/ч электроэнергии произвели в Удмуртии за январь—октябрь, сообщили в Удмуртстате ко Дню энергетика 22 декабря. В органе госстатистики отметили, что республика является энергодефицитной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Удмуртская Республика <…> покупает почти две трети потребляемой электроэнергии у других субъектов РФ и на Федеральном оптовом рынке электрической энергии и мощности»,— говорится в сообщении.

В Удмуртстате добавили, что в 2024 году потребление электроэнергии в регионе составило 9,9 млрд кВт/ч. Основной потребитель — организации, на их долю пришлось 77% объема. Для нужд населения было использовано 17%.

Всего в энергетической отрасли Удмуртии, добавили в органе госстатистики, работает 4,7 тыс. человек. Средняя зарплата в январе—сентябре составила 88 тыс. руб. Это на 18% больше, чем в среднем по республике.