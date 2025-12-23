Банк России: инфляция в Пермском крае выше общероссийского показателя

По сравнению с октябрем цены в Пермском крае в ноябре 2025 года выросли на 0,7%. Годовая инфляция снизилась и составила 7,6%, что выше общероссийского показателя (6,6%). Об этом сообщает отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Банка России.

В ноябре в Пермском крае выросли цены на продукты питания и непродовольственные товары. Вместе с этим подорожали платные услуги, в том числе из-за сезонного роста спроса на отдых в санаториях, и отдельные категории бытовых услуг. За исключение сезонного фактора, цены в ноябре выросли меньше, чем в предыдущем месяце. Это связано с восстановлением выпуска нефтепродуктов, что привело к снижению цен на моторное топливо и, как следствие, к удешевлению услуг пассажирского транспорта.

Заметно подешевели услуги зарубежного туризма, это связано с укреплением рубля и расширением полетных программ в страны Юго-Восточной Азии.