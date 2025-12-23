Министр тарифного регулирования в Прикамье лишился приставки «и. о.»

Сергей Россихин стал министром тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности министра. Об этом свидетельствует информация «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство тарифного регулирования Пермского края Фото: Министерство тарифного регулирования Пермского края

Господин Россихин ранее был начальником управления регулирования и контроля министерства тарифного регулирования. К своим обязанностям в качестве и. о. министра он приступил 21 января 2025 года.

Ранее руководителем министерства тарифного регулирования и энергетики Прикамья являлась Мария Козлова. Она уволилась с должности в январе 2025 года. Причины ее ухода не назывались. Сейчас она занимает должность директора пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».