Экс-главе Фершампенуаза оставили в силе приговор за взятки

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил без изменений приговор бывшему главе села Фершампенуаз Нагайбакского района Борису Сагитдинову по делу о получении взяток (ч. 4 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Он проведет в колонии пять лет шесть месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что Борис Сагитдинов в 2022-2023 годах получил от предпринимателя 130 тыс. руб., а взамен способствовал заключению муниципальных контрактов.

Верхнеуральский районный суд в декабре 2024 года назначил экс-главе села наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишил права занимать определенные должности на госслужбе на два года 10 месяцев. Адвокат подал апелляцию, но Челябинский областной суд оставил постановление первой инстанции без изменений. Тогда защитник фигуранта написал кассационную жалобу. Он ссылался на незаконность судебных решений и просил их отменить. Однако, учитывая позицию прокурора, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил постановления нижестоящих инстанций.

Виталина Ярховска