На строительство детского сада на 340 мест в Пестречинском районе Татарстана из федерального бюджета и бюджета республики выделили 405,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Татарстане на строительство детсада в Куюках выделили 405,5 млн рублей

Детский сад возводят в деревне Куюки. Срок завершения работ установлен до 1 декабря 2027 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

В июне сообщалось, что строительство двухэтажного здания площадью 5,7 тыс. кв. м завершено на 21%, основные работы планировалось завершить в этом году.

Анна Кайдалова