В Татарстане на строительство детсада в Куюках выделили 405,5 млн рублей
На строительство детского сада на 340 мест в Пестречинском районе Татарстана из федерального бюджета и бюджета республики выделили 405,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Детский сад возводят в деревне Куюки. Срок завершения работ установлен до 1 декабря 2027 года.
Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
В июне сообщалось, что строительство двухэтажного здания площадью 5,7 тыс. кв. м завершено на 21%, основные работы планировалось завершить в этом году.