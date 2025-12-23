Водителю из Аши дали шесть лет колонии-поселения за гибель дошкольника

Ашинский городской суд признал местного жителя виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок и пострадала его мать (п «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Водителя приговорили к шести годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Суд установил, что днем 30 июня этого года 67-летний водитель Chevrolet Niva двигался по улице Мира в Аше. Он не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 24-летнюю горожанку с четырехлетним сыном. После этого водитель уехал. Мать с ребенком госпитализировали. Мальчик от множественных переломов скончался в больнице.

По данным региональной прокуратуры, водитель признал вину частично. Он говорил, что автомобиль не исправен, его было невозможно остановить. При этом местный житель утверждал, что не скрывался с места ДТП, так как решил, что задел пакет, а не сбил пешеходов.

Помимо основного наказания, фигуранта лишили прав управления транспортом на два года шесть месяцев. В пользу потерпевшей с местного жителя взыскали 3,1 млн руб. в качестве возмещения морального вреда.

Виталина Ярховска