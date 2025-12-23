США отказались депортировать гражданина КНР, который снимал тюрьмы в уйгурском регионе

Министерство внутренней безопасности США отказалось от своего плана депортации гражданина Китая Гуань Хэна, сообщает Associated Press со ссылкой на юристов-правозащитников. Американская общественность опасалась за его судьбу, считая, что в случае высылки власти КНР накажут его за «раскрытие нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском регионе», отмечает агентство.

Гуань Хэн в 2020 году тайно снимал места содержания под стражей в Синьцзяне. В 2021 году он улетел через Гонконг в Эквадор. Далее отправился на Багамы, откуда на надувной моторной лодке почти сутки добирался до Флориды. Находясь там, он выложил свои видеозаписи в интернет. Вскоре его задержали сотрудники иммиграционной и таможенной службы США (ICE), с тех пор он находится в СИЗО. Гражданина Китая собирались выслать в Уганду, которая согласилась принимать депортированных из США, отказывающихся отправляться домой.

Со слов американских правозащитников, адвокат беглеца получил письмо от МВД США, в котором ему сообщили о решении отозвать свой запрос о высылке. Сейчас в базе данных ICE 38-летний Гуань Хэн до сих пор числится задержанным. Юристы намерены добиваться освобождения его из СИЗО в Нью-Йорке под залог, а также предоставления ему политического убежища. О необходимости сделать это в начале декабря заявляли в Конгрессе США.

Представители американской Демократической партии обвиняют власти Китая в геноциде уйгуров, в содержании в «концлагерях» более миллиона представителей этого народа. Пекин обвинения в нарушении прав человека отрицает.

Эрнест Филипповский