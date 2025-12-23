В Ижевске представили проект иллюминации с удмуртским орнаментом

Центр территориального развития Удмуртии (ЦТР) представил проект всесезонной иллюминации улиц Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Иллюминация будет уместна и в праздничные дни, и в повседневной жизни. В основу концепции лег стилизованный удмуртский орнамент, созданный нами ранее к 100-летию Удмуртии»,— говорится в сообщении.

Первые иллюминации установлены на участке улицы Кирова от Удмуртской до Горького. Далее планируется поэтапно монтировать такие объекты освещения и на других улицах.

Кадры от ЦТР обработаны. Как объяснили в организации, по концепции цветовая температура объектов составляет 3000К. «Фото у нас вышли холодные. Реальная иллюминация гораздо теплее»,— добавили в ЦТР.