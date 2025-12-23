«Россети Новосибирск» усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками

Чуть больше недели остается до Нового года - одного из самых любимых праздников в нашей стране. И пока большинство россиян увлечены приятными предпраздничными хлопотами, все оперативные службы готовятся к работе в усиленном режиме. Энергетики приступили к этой подготовке в день своего профессионального праздника, который отмечается 22 декабря.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Накануне новогодних праздников в компании «Россети Новосибирск», обеспечивающей электроснабжение потребителей Новосибирской области, приняты все необходимые меры для обеспечения надежной работы электрических сетей в дни новогодних каникул. Введен повышенный контроль за состоянием и работоспособностью энергообъектов, в усиленном режиме осуществляется работа диспетчерских служб и оперативно-выездных бригад компании, подготовлены спецтехника и аварийный запас материалов и оборудования. В дни новогодних каникул также будет введен режим технологической тишины: приостановятся все плановые работы и переключения в сетевом комплексе.

При возможных технологических нарушениях к оперативному восстановлению электроснабжения готовы 216 бригад: более 630 энергетиков и 163 единицы спецтехники, а также 12 передвижных источников подачи электроэнергии общей мощностью около 2,9 МВт для резервного электроснабжения социально значимых объектов.

Перед продолжительными каникулами специалисты «Россети Новосибирск» рекомендуют всем новосибирцам соблюдать правила электробезопасности, а жителям частных домов – проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам из-за пикового энергопотребления.

Оперативные службы компании готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию – днем и ночью, в будни и праздники. Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по номеру 112 или по телефонам диспетчерских служб электросетевой компании. Энергетики работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.

Прием звонков осуществляется в автоматическом режиме с помощью робота. При этом абоненту необходимо только назвать полный адрес, по которому нарушена подача электроэнергии. Робот распознает голос абонента и автоматически предоставит информацию о причине нарушения и времени восстановления электроснабжения. В это время диспетчер уже направит бригаду для устранения повреждения.

Оперативную информацию обо всех нарушениях электроснабжения и предполагаемых сроках устранения можно уточнить:

на официальном сайте компании www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

в аварийной службе УК или ТСЖ;

в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 218-00-51 и на сайте map.novo-sibirsk.ru;

в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;

в сельской или районной администрации, у председателя СНТ.

По вопросам устранения возможных технологических нарушений налажено взаимодействие между «Россети Новосибирск» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

