Проезд в автобусах Ростова подорожает на семь рублей с 25 декабря

С 25 декабря в Ростове-на-Дону вводятся новые тарифы на проезд в автобусах и электробусах, сообщила пресс-служба регионального АРПС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Стоимость проезда в автобусах и электробусах составит: по транспортной карте «Простор» — 41 руб., для учащихся и пенсионеров — 20,5 руб., при оплате банковской картой — 44 руб., при наличном расчете — 48 руб.

Тарифы на поездки в трамваях и троллейбусах останутся неизменными: по карте «Простор» — 34 руб., льготный тариф — 17 руб., оплата банковской картой и наличными — 34 руб.

Одновременно изменится размер ежемесячного пополнения электронного социального проездного билета на территории Ростовской области. С 25 декабря новая сумма составит 343 руб., с сопровождающим лицом — 686 руб.

«Льгота для пополнений с 25 по 31 декабря начнет действовать с 1 января 2026 года. При пополнении с 1 по 24 января льгота активируется в текущем месяце через сутки после внесения средств»,— пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко