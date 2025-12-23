Более 10 тысяч жителей Кузбасса остались без электричества из-за аварии

В кемеровском городе Тайга произошла авария на подстанции. Без электроснабжения остались более 10 тыс. местных жителей, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Подстанция отключилась в 4:56 по местному времени (00:56 мск). В результате была прекращена подача электричества у 10 455 человек и 64 социально-значимых объектов. Были обесточены в том числе две больницы, девять школ, 11 детских садов, 24 котельные и 18 объектов водоснабжения.

На место аварии направили две дополнительные бригады и аварийный отряд, который проконтролирует подачу тепла в соцучреждения. Также на место выехал замгубернатора Глеб Орлов.

«В 05:02 подстанцию начали переподключать на резервный источник энергии. В 6:12 подали напряжение потребителям... Идет постепенное повышение температуры теплоносителя»,— написал губернатор в Telegram.