«Наша задача — с первого курса повышать мотивацию студентов, чтобы они хотели оставаться в медицине»

Если еще десять лет назад руководство медицинских образовательных учреждений мотивировало молодых людей получать профессию врача или медработника среднего звена, то сегодня — поступление ведется на конкурсной основе. Но, по мнению ректора Северо-Кавказского медицинского колледжа и Невинномысского медицинского института Станислава Наумова, новые реалии требуют нового подхода в обучении студентов, учитывая их психофизиологические особенности, а также современные технологии и даже театр.

Ректор Северо-Кавказского медицинского колледжа и Невинномысского медицинского института Станислав Наумов

Фото: из личного архива Станислава Наумова

— Расскажите о вашем образовательном холдинге. Какие учреждения в него входят? Сколько студентов учится?

— Невинномысский медицинский институт — часть образовательного холдинга, куда также входит Северо-Кавказский медицинский колледж. В колледже обучается порядка 6000 студентов. Он имеет филиалы в Ставрополе, Невинномысске, Новопавловске, Республике Ингушетии и закрытой экономической зоне Алабуга в Татарстане. Что касается института, то ему всего три года. В нем на сегодняшний день обучается порядка 600 человек по двум специальностям — лечебное дело и стоматология. Институт имеет государственную аккредитацию. Всего в нашем холдинге обучаются студенты из 38 регионов Российской Федерации.

Кроме того, к открытию планируются новые околомедицинские специальности, которые будут касаться фундаментальной медицины и исследовательской медицины. В планах в этом учебном году запуск направления аспирантуры и университетской клиники.

На данный момент у нас происходит трансформация Невинномысского медицинского института в медицинский технологический университет. Мы приступаем к обучению студентов не только медицине, но и всем современным технологичным трендам. Это и искусственный интеллект, и гаджеты, и технологии. Кроме того, мы начали активное сотрудничество с Министерством обороны. Сейчас на базе мединститута происходит обучение студентов по специальности «оператор медицинских дронов». Мы и сами начинаем принимать участие в разработке и производстве дронов, а также в разработке роботизированного комплекса для эвакуации раненых.

— Расскажите о тренде на превентивную и функциональную медицину.

— Сейчас есть тренд на долголетие, а без превенции никакого долголетия быть не может. Проблема классической медицины заключается в том, что кардиолог — лечит сердце, невролог — нервы, но все забывают, что человек — это все-таки единый механизм, и нельзя узко подходить к лечению чего-то конкретного без интегративного подхода. Поэтому мы сейчас разрабатываем новую образовательную программу именно в этом ключе, чтобы студенты уже с первого курса понимали единство всех процессов в организме. Важно, чтобы студенты осознавали, для чего они, например, на первом курсе учат нелюбимую химию или нелюбимую биологию. Мы сразу им показываем всю цепочку.

Нужно понимать, что сейчас технологии не стоят на месте, и мы от этого никуда не денемся. Именно поэтому мы запланировали трансформационные процессы в нашем мединституте. Наши партнеры хотели бы получить от нас научные инновационные разработки, в частности — в области искусственного интеллекта и медицины. Я имею в виду не чтобы искусственный интеллект учился за студентов, а чтобы он был им в помощь.

— Есть ли какие особенности у современных студентов?

— Не секрет, что сегодняшнее поколение студентов — это так называемые «зумеры». Они совершенно отличаются от нас даже психофизиологически. Мы проводили ряд исследований, чтобы понять, каким образом нам обучать современных молодых людей. Например, студенту сегодня очень тяжело высидеть полуторачасовую лекцию. У них клиповое мышление, они мыслят совершенно по-другому, новыми технологиями. И, соответственно, если мы будем преподавать по-старому, мы не получим никакого результата.

Наша задача — с первого курса повышать мотивацию студентов, чтобы они хотели оставаться в медицине. Именно поэтому мы полностью переработали программу в медицинском колледже. Мы погружаем студентов первого курса в больничную практику, потому что нельзя врача обучать только теории. Сейчас мы выстраиваем наши образовательные треки таким образом, чтобы, получая теорию, студент тут же шел в практику, отрабатывая теорию на симуляционном курсе, а после — у постели больного.

В Невинномысске нашей клинической базой является городская больница, в которую входит большое количество стационаров и поликлиник. Не каждый медицинский институт в стране может похвастаться кафедрой анатомии и собственным моргом, а мы — можем. Наша кафедра анатомии расположена в патологоанатомическом отделении, и наши студенты начинают работать с этим материалом с первого курса.

— Что в вашем институте есть еще такого, чего нет у других?

— У нас есть «стол Пирогова». Это инновационная разработка, которая помогает нашим студентам изучать анатомию, гистологию на совершенно новом уровне. У нас их даже два. А еще открыт факультет стоматологии, оборудованный современным симуляционным оборудованием — на уровне ведущих федеральных медицинских вузов страны. Планируется открытие новых факультетов и специальностей.

Кроме того, сейчас у нас дополнительно оборудуется симуляционный центр. Мы нацелены на развитие симуляционных технологий. Зумеры привыкли играть в игрушки, и через это мы можем помочь им изучать медицину, развить у них клиническое мышление, заинтересовать. Как показывает практика наших коллег в России, эффективность такого обучения выше.

Также мы открыли военно-медицинский образовательный центр, где есть блок обучения военно-тактической медицине. Как только началась СВО, мы сразу же разработали и внедрили этот курс в программу. Там идет отработка и изучение стратегий, тактик ведения боя, которые были использованы на СВО.

— Что вы имеете в виду под симулированными технологиями?

— Симуляция в нашем понимании — это именно отработка клинического сценария. Преподаватели прописывают клинический сценарий, в котором принимает участие группа людей — бригада, которая отрабатывает его с участием симулированных актеров. Их мы сейчас тоже набираем и будем обучать.

Кстати, в Невинномысском мединституте мы открыли буквально месяц назад свою театральную студию. Сейчас у нас стоит задача создать первый медицинский театр. Это наша идея совместно с администрацией города Невинномысска. Интуиция нас не подвела. Сейчас уже очередь стоит на отбор в этот театр. Он учит очень многому, учит общению, эмпатии. В программу будут вводиться пропедевтика внутренних болезней. Почему? Ну, вот элементарно: как сказать родственнику о том, что умерла мама, умер папа или ребенок? Как сообщить о тяжелом заболевании? Это нужно проигрывать, потому что этому нас никто никогда не учил и не учит сейчас. Наш театр направлен в том числе и на это.

Кроме того, не секрет, что врачи и другие медицинские работники перегорают, потому что пропускают все через себя. А искусство врача и любого медработника, который соприкасается с пациентом,— дать ему поддержку. Должна быть какая-то защита, чтобы не пропускать эту боль через себя. И всему этому нужно учить.

Важно понимать, что половина успеха врача будет зависеть от того, как он пообщался с пациентом, как собрал анамнез, насколько вошел с ним в рапорт. Задача в том, чтобы пациент начал доверять врачу. С помощью медицинского театра и ряда других технологий мы сейчас потихонечку двигаемся к этому.

— Как вы оцениваете уровень подготовки специалистов колледжа по сравнению с другими регионами?

— Недавно наш колледж занял первое место по итогам 2024 года в Национальном рейтинге по трудоустройству выпускников. Выпускники колледжа востребованы на рынке труда — за ними выстраивается очередь из работодателей. Процент трудоустройства тоже достаточно высокий.

Кроме того, наши студенты в этом году заняли первые места на Всероссийском конкурсе среди студентов медицинских колледжей России по специальностям «лечебное дело» и «фармация». Также первое место в конкурсе проектов в рамках общественного волонтерского движения по России заняла наша модель наставничества, которую мы реализуем совместно с депутатом думы Ставропольского края Любовью Викторовной Хенкиной. В колледже у нас есть наставник, ветеран СВО, который плотно работает с нашими ребятами,— Роман Владимирович Черевков, участник проекта «Время героев». Недавно студентка нашего колледжа заняла первое место в конкурсе «Твой ход» и выиграла 1 млн руб.

— Как вы видите будущее среднего медобразования на Северном Кавказе?

— Я считаю, что будущее у среднего медобразования в целом по стране очень большое. Это обуславливается и кадровым дефицитом, и возрождением интереса к медицине. Если еще 10 лет назад нам приходилось идти на всякие ухищрения и модернизации образовательных программ, чтобы поддерживать уровень мотивации у студентов, то сегодня поток абитуриентов достаточно большой и мы принимаем их на конкурсной основе.

