Смольный изъял более 100 елок из-за незаконной торговли

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга изъяли свыше 100 елок. Торговцы продавали их нелегально, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Специалисты с началом работы елочных базаров контролируют работу торговых точек. Помимо согласованных мест, ели выставляют на продажу и на незаконных локациях. От неправомерного использования освободили участки на Индустриальном проспекте, Среднем проспекте В.О. и проспекте Науки.

Изъятые елки направляются на склад временного хранения, торговое оборудование демонтируется. В прошлом году ККИ ликвидировал 40 незаконных точек продажи праздничных деревьев.

Татьяна Титаева