Николай Мурашко: «У нас есть опыт и экспертиза, которые позволяют видеть проблемы и предлагать решения»
Санаторно-курортный комплекс профсоюзов на Кавказских Минеральных Водах ежегодно принимает около 200 тысяч гостей со всей страны, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь участникам СВО и членам их семей. 2025 год не стал исключением. Несмотря на объективные трудности, в этом году здесь реализовали проекты по реконструкции здравниц и оснащению их современным оборудованием. Более динамичному развитию отрасли мешают пробелы в законодательстве и другие барьеры. Для их устранения необходимо партнерство всех заинтересованных сторон, рассказал генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск», депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко.
— Николай Анатольевич, каким стал 2025 год для санаторно-курортной отрасли региона?
— Для нас этот год — особенный. 120 лет назад в нашей стране появилось профсоюзное движение, которое играет огромную роль в развитии отечественных курортов. Достаточно сказать, что сегодня путевка в профсоюзный санаторий КМВ обходится на 10–15% дешевле, чем в среднем по отрасли. А в минувшем году благодаря нашей деятельности бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды пополнились почти на 2 млрд руб.
Кстати, 2025-й является юбилейным годом и для Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР): она отметила 35 лет. Все эти годы она твердо отстаивает интересы трудящихся. В первую очередь речь о достойной зарплате, создании безопасных условий труда, благополучии членов профсоюза и их семьей, сохранении профессионального долголетия работников.
Здравницы профсоюзов на КМВ — один из лидеров в деле массового оздоровления россиян. Здесь ежегодно принимают на отдых и лечение почти 200 тыс. человек. Упор — на доступность, профилактику, семейное оздоровление.
— И поддержку военнослужащих, прежде всего участников специальной военной операции?
— Конечно. Поддержка военнослужащих, мобилизованных бойцов и членов их семей на особом контроле у государства с самого начала СВО. Это касается и санаторно-курортного лечения.
Герои, которые вернулись с передовой, должны иметь возможность как минимум раз в год лечиться в санаториях и здравницах КМВ. Федеральные программы и краевая программа «Герои Ставрополья» сейчас набирают обороты, расширяя возможности помощи защитникам. Так, немало бойцов уже прошли реабилитационный период в пятигорском профсоюзном санатории «Лесная поляна». Здесь оборудовали специализированные номера для маломобильных гостей.
Конечно же, максимально учитываются и природные факторы курортов, и преимущества современной лечебной аппаратуры.
Практика показывает: у тех, кто вернулся с линии боевого соприкосновения, есть запрос на получение квалифицированной помощи курортных медиков.
— Это справедливо и для Курортного управления санаториев ФНПР на КМВ ?
— Наши здравницы обладают целым арсеналом передовых оздоровительных программ и огромным опытом. Здесь есть и кабинеты психоэмоциональной разгрузки, и аппаратура для восстановления подвижности суставов, и общеукрепляющие ванны, и лечебные грязи, и многое другое.
Реабилитация раненых — процесс высокотехнологичный и комплексный. Наши специалисты знают, как избежать механического усредненного подхода к гостю,— все строго по индивидуальным показаниям. А климатотерапия среди горных ландшафтов помогает улучшить психоэмоциональное состояние.
— Какие из ваших санаторно-курортных объектов были реконструированы в 2025 году?
— Приведу несколько примеров. В Ессентуках открыли после ремонта спальный корпус санатория имени Г. Анджиевского. Обновили 30 номеров, холлы, фасад. Полностью переоборудовали этажи в санаториях «Дубрава», имени Димитрова и т. д.
Ведущие ученые подчеркивают важную стратегическую роль санкура в укреплении здоровья россиян: ведь это помогает обеспечить обороноспособность России.
— В этом году рассматривалось дело по иску Генеральной прокуратуры к ФНПР об изъятии десятков санаториев. Чем закончилась эта история?
— Санатории, расположенные в регионе Кавминвод, остались в профсоюзной собственности. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ, который 1 июля отказал Генеральной прокуратуре в передаче в коллегию ВС РФ дела о возвращении в госсобственность десятков санаториев.
Содержание иска Генпрокуратуры сводилось к тому, что заключенное в начале 2000-х годов соглашение между правительством России и Федерацией независимых профсоюзов России о разграничении прав собственности на имущество в регионе КМВ якобы не предоставляло профсоюзам право распоряжаться данным имуществом.
После продолжительных и интенсивных разбирательств ВС РФ счел доводы прокуратуры недостаточными для удовлетворения иска. Справедливость восторжествовала, и это дало импульс к дальнейшей модернизации санаториев ФНПР.
— С какими ключевыми проблемами сталкивается сегодня санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод?
— В настоящее время статус санаторно-курортных организаций четко не определен, поскольку существует двойственность нормативно-правового регулирования санаторно-курортной отрасли.
С одной стороны, в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ, санаторно-курортные организации являются медицинскими организациями. С другой стороны, согласно ФЗ от 24.11.1996 года №132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» объекты санаторно-курортного лечения являются объектами туристской индустрии.
Однако подобная ситуация не удваивает преференции для санаторно-курортных организаций, а наоборот, вследствие этого по экономическим условиям хозяйствования санаторно-курортные предприятия оказались в дискриминационных условиях по отношению к другим субъектам рынка:
- санаторно-курортные организации не вправе применять налоговую ставку 0 процентов по налогу на прибыль, установленную статьей 284.1 НК РФ для медицинских организаций, при этом обязаны обеспечить выполнение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности;
- социальный налоговый вычет, предусмотренный статьей 219 НК РФ, распространяется только на часть санаторно-курортной путевки;
- отсутствует «встроенность» санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний в государственную систему здравоохранения;
- нормативно-правовые акты, определяющие порядок установления стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортной организации для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора соцуслуг, формируют убыточную для санаторно-курортных организаций стоимость путевки. Сегодня стоимость дня пребывания в санатории — 1923 руб. Это более чем в 2,5 раза ниже экономически обоснованных затрат на оказание такой услуги.
В то время как затраты на оказание госуслуги центрами реабилитации ФПСС РФ на 2025 год — от 5050 руб. до 8596 руб. за один койко-день;
в отличие от гостиниц, санаторно-курортные организации не вправе применять ставку налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов при реализации услуг по предоставлению мест для временного проживания;
в отличие от гостиниц, санаторно-курортные организации не вправе применять федеральный инвестиционный налоговый вычет.
— Ваши предложения по решению проблемных вопросов?
— Для выравнивания условий хозяйствования считаем целесообразным внести ряд изменений в законодательство РФ.
Первое — предусмотреть возможность получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц на полную стоимость оплаченной санаторно-курортной путевки.
Второе — предусмотреть освобождение от обложения страховыми взносами платежей работодателей по договорам на оказание санаторно-курортных услуг работникам.
Третье — исключить сумму турналога из налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при оказании санаторно-курортными организациями гостиничных услуг.
Четвертое — включить деятельность санаторно-курортных организаций в перечень видов экономической деятельности для применения федерального инвестиционного налогового вычета.
— То есть если убрать несоответствия, о которых вы говорите, и больше внимания на федеральном уровне уделять санаториям и здравницам как решающим важные государственные и социальные задачи, это будет способствовать более динамичному развитию отрасли?
— Безусловно. Мы не просто анализируем ситуацию и указываем на существующие барьеры. У нас есть опыт и экспертиза, которые позволяют нам видеть проблемы и предлагать пути их решения. Только сотрудничество всех заинтересованных сторон позволит нам совершенствовать санаторно-курортную сферу страны, аналогов которой нет во всем мире.
