В Подмосковье арестовали замгендиректора «Проминвеста» по делу о поставках ВПК

Лобненский городской суд Московской области арестовал на два месяца фигуранта уголовного дела о мошенничестве на 2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области. Решение принято в рамках расследования дела о поставках оборудования предприятиям военно-промышленного комплекса РФ по завышенным ценам.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы, речь о заместителе генерального директора ЗАО «Проминвест» Андрее Горбенко. По версии следствия, он организовал поставки в составе преступного сообщества, которые нанесли государству ущерб не менее 2,424 млрд рублей. В числе пострадавших организаций — АО «Концерн "Калашников"», АО «НПО "Энергомаш"» и ПАО «Компания "Сухой"».

Андрею Горбенко предъявлено обвинение по 56 эпизодам мошенничества в особо крупном размере, а также в организации или участии в преступном сообществе. Суд постановил арестовать обвиняемого на два месяца.