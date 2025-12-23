В Приморье устранили аварию, оставившую без тепла более 7 тысяч жителей

В городе Находка Приморского края полностью восстановили теплоснабжение после ночной аварии 20 декабря, сообщили в правительстве региона.

В результате аварии без тепла остались более 7 тыс. жителей 53 многоквартирных домов. Ее причиной стало ДТП: водитель большегруза не справился с управлением и врезался в магистральный теплопровод. Во время ремонта были обнаружены дополнительные повреждения на теплотрассе, добавили власти.

Ранее в городе был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Для жителей, оставшихся без отопления, были развернуты пункты временного размещения в двух гостиницах.