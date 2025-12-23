Самолет ВМС Мексики потерпел крушение у побережья Техаса, есть выжившие

Небольшой самолет Военно-морских сил Мексики Мексики, который выполнял гуманитарную миссию по медицинской эвакуации, потерпел крушение в понедельник рядом с островом Галвестона (Техас, США). Погибли по меньшей мере два человека, четверых удалось спасти, сообщила пресс-служба ВМС.

На борту находились восемь человек, включая двухлетнего ребенка, передает CNN. Он нуждался в экстренном лечении ожогов. Кто именно погиб, не уточняется. Мексиканские и американские экстренные службы сотрудничают в поиске и спасении пропавших.

Авиакатастрофа произошла у основания дамбы примерно в 80,5 км к юго-востоку от Хьюстона. Четверо из находившихся на борту были офицерами ВМС, остальные — гражданские. Двое представляли Фонд Michou y Mau, некоммерческой организации, которая оказывает помощь мексиканским детям, получившим серьезные ожоги.

Эрнест Филипповский