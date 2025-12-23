В Англии запретили заживо варить омаров и лобстеров

В Англии запретили варку живых омаров, лобстеров и других ракообразных. Такой способ приготовления посчитали «неприемлемым методом умерщвления».

Как сообщает The Guardian, решение принято в рамках правительственной стратегии по улучшению благополучия животных в Англии. Решение основано на законе 2022 года, признающем, что такие беспозвоночные, как омары, крабы и осьминоги, способны испытывать боль и страдания. «Когда живых, находящихся в сознании животных помещают в кипящую воду, они несколько минут испытывают мучительную боль. Это пытка, которой можно полностью избежать»,— объяснил изданию Бен Стерджен, исполнительный директор благотворительной организации Crustacean Compassion.

В качестве гуманных альтернатив предлагается предварительное оглушение с помощью специального электрического пистолета или охлаждение на льду. Запрет на варку живых ракообразных уже введен в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии.