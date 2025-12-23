Трамп: новые боевые корабли ВМС США будут нести ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по созданию нового «золотого флота». Во время выступления в резиденции Мар-а-Лаго он заявил, что корабли нового класса получат гиперзвуковые ракеты, лазерные системы и, впервые, будут оснащены разрабатываемыми крылатыми ракетами морского базирования, способными нести ядерный боекомплект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

«Мы не строили линкоры с 1994 года. Эти передовые корабли станут одними из самых смертоносных надводных боевых кораблей»,— сказал господин Трамп.

Как передает Fox News, по словам господина Трампа, водоизмещение составит от 30 тыс. до 40 тыс. тонн. Американский президент отметил, что ВМС начнут с закупки двух единиц с последующим наращиванием флота до 25 кораблей. Первые два должны быть построены в течение двух лет.

Дональд Трамп опроверг утверждения, что эти корабли направлены против Китая. По его словам, целью является достижение «мира через силу». Как отметил Fox News, внутри США идут дебаты о будущем флота, где часть экспертов сомневается в целесообразности крупных уязвимых кораблей в современных условиях.