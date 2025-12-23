В Москве пройдет круглый стол по развитию буддизма в России

24 декабря в Москве пройдет круглый стол, посвященный развитию буддизма в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента Ассоциации буддийских общин «Арья Сангха» Александра Бугаева.

В мероприятии примут участие представители правительства, ректоры региональных университетов, централизованных буддийских организаций, а также представители мэрии Москвы и руководители буддийских центров. Основными темами для обсуждения станут итоги Международного буддийского форума в Элисте в сентябре и перспективы развития буддизма в Москве и других регионах.

Кроме того, участники круглого стола планируют обсудить вопросы внутреннего и межконфессионального взаимодействия, сотрудничества между светским и буддийским образованием, а также развитие буддийской инфраструктуры.

Организаторами круглого стола стали Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Ассоциация буддийских общин «Арья Сангха» и Московская община буддистов.