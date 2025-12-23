Создатель Call of Duty, Titanfall и Battlefield 6 погиб в ДТП в Калифорнии

Разработчик видеоигр Винс Зампелла погиб в ДТП, сообщила NBC Los Angeles. Основателю и руководителю игровых студий было 55 лет.

Смертельная авария произошла к северу от Лос-Анджелеса, в горах Сан-Габриэль. Автомобиль, в котором находился господин Зампелла, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. Начался пожар, и разработчик не смог вылезти из машины. Его пассажир, имя которого не сообщается, позже скончался в больнице от полученных травм.

Под руководством Винса Зампеллы разрабатывались серии игр Call of Duty, Titanfall и Star Wars Jedi, а также Medal of Honor: Allied Assault, Apex Legends и Battlefield 6. Он был ведущим игровым дизайнером в студии 2015, Inc., сооснователем компаний Infinity Ward и Respawn Entertainment, руководил лос-анджелесским подразделением студии DICE.