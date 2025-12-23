ФАС выдала предупреждение из-за прогнозов о росте цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала предостережение производителям яиц из-за слов главы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва о возможном подорожании продукта. Ученый объяснял, что цены могут вырасти из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Волжанин».

Пресс-служба ведомства сообщила, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как сигнал к необоснованному повышению цен. ФАС напомнила производителям о недопустимости такого роста и о необходимости соблюдать антимонопольное законодательство.

О вспышке высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике, занимающей 20% рынка куриных яиц ЦФО, сообщил «Ъ» 21 декабря. О возможном подорожании яиц из-за этого господин Широв заявил в комментарии НСН 22 декабря. Ученый сказал, что у государства есть возможности воздействовать и не допустить существенного повышения цен, однако отметил, что эпидемиологическая проблема может сильно повлиять на рынок.

