«Стремление к универсальности позволяет расти во всем»

Крупнейшая государственная концертная организация Северо-Запада «Петербург-концерт» готовится отметить 95-летие и строит амбициозные планы на празднование 100-летия. О том, как многожанровость становится ключом к актуальности, а профессионализм — новым культурным «ГОСТом», рассказала «Ъ Северо-Запад» генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина.

Генеральный директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина



— Приближается день рождения «Петербург-концерта». Какие итоги вы подводите и какие планы строите на будущее?

— Планы действительно большие. 95 лет для нас не столько повод оглянуться, сколько мощный стимул показать всё, на что мы способны сегодня и завтра. Мы — самая большая концертная организация на Северо-Западе России, реализующая все виды зрелищных искусств: от академической классики до эстрады, джаза, музыкального и драматического театра, современного танца и новых синтетических жанров.

Артистический цех «Петербург-концерта» сегодня — это порядка 500 человек: народные и заслуженные артисты России, заслуженные артисты Санкт-Петербурга, популярные на всю страну исполнители — вокалисты, музыканты, композиторы, мастера художественного слова и конферанса… «Петербург-концерт» — это два больших оркестра: Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением маэстро Сергея Стадлера и воссозданный во время пандемии Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Андрея Медведева; это камерный оркестр «Дивертисмент» Ильи Иоффа, Центр развития проектов современной хореографии «Каннон Данс» Натальи и Вадима Каспаровых, театр «Арт» Александра Исакова и «Наш Театр» Льва Стукалова, камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга» Михаила Гантварга и струнный квартет имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, ансамбль «Рождество» Ольги Ступневой и Государственный ансамбль танца «Барыня» Татьяны Тимохиной, это Петербургский камерный хор, Казачий ансамбль «Атаман», музыкальная команда в жанре кроссовер «Бис-Квит» и ансамбль национальных инструментов «Эссе-квинтет», это джазовый коллектив «Невский джаз», группа «Филармония» — шестнадцать творческих коллективов, каждый из которых уникален.

По большому счету юбилей мы начали отмечать уже сегодня — громкими премьерами и масштабными культурными событиями: большими академическими фестивалями и эксклюзивными эстрадными программами, экспериментами с проектами синтетического жанра — это и мультимедийный иммерсивный хоррор-перформанс «Наводнение. 1924», и сатирический водевиль «Игра», и литературно-музыкальная постановка «Ноев ковчег». С огромным уважением к наследию русской литературной классики мы поставили «Дядюшкин сон» и буквально недавно — «Бешеные деньги» с блистательными Эрой Зиганшиной и Валерием Никитенко. А на выпуске уже новый оригинальный петербургский мюзикл, премьера которого состоится уже в январе.

В этом году благодаря поддержке города мы открыли обновленное культурное пространство — Румянцевский сад, и, хотя работы по реконструкции и благоустройству сада будут продолжены и в следующем сезоне, мы уже провели там первый летний общедоступный музыкальный фестиваль «Иди на звук!» (а это 60 часов музыки и танцев) и заявили новый масштабный семейный караоке-проект «Споем!». Нам удалось расширить географию арт-резиденции «Петербург-концерта» — теперь экспозиционные галереи открыты также на набережной Фонтанки, 39. В ближайшем будущем на реконструкцию уйдет наша главная площадка — Екатерининское собрание, чтобы к 100-летию «Петербург-концерта» открыться полностью обновленной.

С самого начала СВО мы поддерживаем наших бойцов и их близких, выступаем в воинских частях и на прифронтовых территориях, в госпиталях, на площадях, в домах культуры и школах городов и сел новых регионов России. Огромное внимание мы уделяем популяризации петербургской культуры, воспитанию нового поколения артистов и зрителей, развитию онлайн-аудитории в самых разных точках страны, внедряем цифровые технологии, к нам в команду приходит много талантливой деятельной молодежи. И, конечно, держим курс на масштабное креативное обновление, которое касается всего: наших площадок, нашего репертуара и… нас самих.

— Чем, на ваш взгляд, в первую очередь определяется уникальность и преимущество «Петербург-концерта» в современной культурной среде?

— Наше ключевое преимущество — многожанровость, умение создавать качественно новые проекты на стыке разных направлений, создавать форматы, в которых традиции и инновации обогащают друг друга, где колоссальное творческое наследие и эксперимент органически переплетены. Мы следуем заповедям наших великих педагогов — самоотверженность, самоотдача и высокий профессионализм. В этом наша прогрессивная стратегия, и та творческая реальность, которая рождается, очень востребована у зрителя.

— В этой многожанровости есть ли мода, тенденции? Как вы остаетесь актуальными?

— Современный культурный рынок — это огромная конкуренция и разнообразие. Мы следим не столько за трендами, сколько за высочайшим качеством культурного продукта — можно сказать, задаем свой «ГОСТ». Когда люди видят логотип «Петербург-концерта», они должны быть уверены в уровне события. А дальше работаем на опережение: создаем актуальный контент для разных аудиторий, будь то иммерсивный театр, документальный спектакль или цифровой проект. Мы принимаем запрос на новое, но отвечаем на него не сиюминутностью, а глубиной и мастерством.

Любопытно, что стремление к универсальности позволяет расти во всем, и это касается не только контента. Приведу пример: помимо творческой базы, «Петербург-концерт» представляет еще и мощную административно-техническую: в нашей команде трудятся высокопрофессиональные режиссеры, сценаристы, редакторы, художники по костюмам, дизайнеры, продюсеры, маркетологи; у нас создан современный медиацентр, который осуществляет сложнейшую видеосъемку, телемосты и трансляции в прямом эфире. Собственным ресурсом мы создаем и воплощаем в жизнь самые разные проекты. И именно благодаря этому сегодня «Петербург-концерт» может работать как лаборатория стартапов полного цикла, творческий хаб и наставник для новой культурной смены. Ребята приходят к нам с идеями в области цифровой музыки, современного танца, новых медиа, выставочных проектов, молодежных фестивалей концептуального искусства, и мы помогаем им реализовать эти замыслы, обеспечивая полное профессиональное сопровождение. Мы инвестируем в будущее, растим его, даем старт смелым проектам, которые завтра могут определять культурную повестку,— и это еще одно уникальное преимущество «Петербург-концерта».

— Расскажите подробней о развитии площадок. Можно ли сказать, что развитие пространств — это самый наглядный и осязаемый проект будущего для «Петербург-концерта»?

— Абсолютно верно. Мы вступили в активную фазу перемен. Наша ключевая площадка — Екатерининское собрание — готовится к масштабной реконструкции. Мы получили это здание в 2015 году, как могли приспособили его для театрально-концертной деятельности, но о высокотехнологичной площадке — мечте для артистов и зрителей всегда говорили только в перспективе. И вот сегодня она становится реальностью — благодаря поддержке губернатора Санкт-Петербурга, благодаря большой работе комитета по культуре Санкт-Петербурга и правительства города. Сейчас идет проектирование, на реконструкцию мы планируем уйти в 2027 году, чтобы к 100-летию «Петербург-концерта» открыть образцовый театрально-концертный зал со всей необходимой инфраструктурой, оснащенный по самым современным технологиям. Это будет многофункциональное театрально-концертное пространство, в которое эффектно впишутся культурные проекты любого масштаба и сложности.

Надо сказать, что с самого момента постройки и открытия Екатерининское собрание всегда было домом искусств: его судьба связана с именами Сергея Дягилева, Федора Шаляпина, Анны Павловой, Вацлава Нижинского… История этого места утрачена физически, но не идеологически — мы сделаем всё, чтобы вернуть Екатерининскому собранию его культурное предназначение. Это важная стратегическая инвестиция в новое столетие, в создание новых уникальных возможностей для культуры Петербурга.

— С какими главными вызовами последних лет вы столкнулись и как они вас изменили?

— Ключевой вызов (как и для всей отрасли) — пандемия — стал катализатором цифровой трансформации. Мы не просто пережили его, а совершили рывок: открыли виртуальный концертный зал, наработали огромную цифровую библиотеку — что важно, общедоступную, вышли на федеральные платформы. Цифра для нас — это не временная мера, а привычное рабочее измерение, открывшее новые возможности для продвижения артистов и просвещения аудитории. Только в прошлом году «Петербург-концерт» выложил в сеть видеоверсии порядка 80 культурных событий: это более 150 часов медиаконтента. Моя личная гордость (потому что название придумала я) — это проект «Культурный перерыв», который уже почти два года выходит еженедельно каждую субботу в общероссийском онлайн-пространстве, предлагая видеодайджесты лучших концертов, интервью с артистами, творческими коллективами — носителями петербургской культуры. Охват каждого выпуска стабильно превышает миллион просмотров.

Еще один вызов — динамично меняющаяся аудитория. И тут, как я уже говорила, наш ответ — разнообразие форматов и синтетический жанр, объединяющий пластический перформанс, иммерсивное шоу, документальный, музыкальный, драматический театр, цифровую сценографию и живое концертное исполнение. Мы постоянно тестируем интересы и запросы зрителя.

— Как опыт музыканта помогает вам в управлении такой масштабной организацией, как «Петербург-концерт»?

— Карьеру музыканта я начала очень рано — с Детского хора в Мариинском театре, когда была еще подростком; параллельно училась в специализированной школе-десятилетке при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Андреевича Римского-Корсакова на факультете хорового дирижирования, потом поступила в консерваторию и училась у выдающихся мастеров, таких как заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист Российской Федерации, заведующий кафедрой хорового дирижирования и руководитель Хора студентов консерватории Валерий Всеволодович Успенский; заслуженный деятель искусств РСФСР, народная артистка РСФСР, профессор консерватории Елизавета Петровна Кудрявцева-Мурина: она создала знаменитый Академический хор любителей пения и руководила им с 1958 года, а потом, после ее ухода, этот уникальный коллектив возглавила я.

Студентами мы посещали мастер-классы Юрия Темирканова, Александра Дмитриева, Юрия Симонова... В аспирантуре моим главным педагогом и наставником был народный артист СССР, лауреат Государственных премий России, почетный гражданин Санкт-Петербурга, художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Александрович Чернушенко. Он же и пригласил меня на работу в Капеллу (причем по совершенно другому по профилю — заместителем генерального директора по концертной работе) и был уверен, что это мое и что у меня получится. Помню, я совмещала две роли: днем была заместителем, а вечером, в другом конце коридора, меня ждал хор любителей пения (детище моего педагога), где я была художественным руководителем. Когда я поняла, что административная работа захватывает меня все больше и она мне по-настоящему интересна, я получила экономическое образование.

Так что я бы говорила о синтезе опыта — творческого и административного: он дает чувствительность к содержанию и стратегическое видение. С одной стороны, будучи музыкантом, ты погружен в саму суть творческого процесса и говоришь с артистами на одном языке, а с другой, владея управленческими инструментами, видишь «анатомию» культурного события и можешь выстроить единую «партитуру» — от идеи до воплощения на сцене.

— Какой вы видите организацию через пять лет, к ее столетию?

— Я вижу «Петербург-концерт» высокотехнологичным культурным кластером, в котором наследие, традиции и инновации создают творческую энергию будущего, новые художественные языки и смыслы. Вижу стандартом профессии, системой наставничества для нового поколения лидеров в культуре. Вижу новым культурным «ГОСТом», гарантом высочайшего уровня исполнительского мастерства, синонимом качества, актуальности и общественного доверия. Вижу популяризатором петербургской культуры и мощнейшим драйвером культурной жизни страны. А еще я вижу много счастливых людей, угадавших свое предназначение, состоявшихся в профессии и в призвании — и это, наверное, самое главное.

Беседовала Анна Кашурина