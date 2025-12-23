Столкновения между ополчением и войсками правительства Сирии начались в Алеппо

В городе Алеппо в районах Шейх-Максуд и Ашрафия вспыхнули столкновения между курдскими силами и войсками правительства Сирии. Как сообщает телеканал «Аль-Арабийя», в результате погибли как минимум два мирных жителя.

МВД Сирии обвинило курдских бойцов в атаке на контрольно-пропускном пункте. По официальным данным, в результате один человек погиб, а двое силовиков и трое сотрудников гражданской обороны получили ранения.

Возглавляемая курдами коалиция «Сирийские демократические силы» (СДС) заявила, что первыми напали правительственные войска. По версии СДС, в результате обстрелов из минометов и тяжелого вооружения пострадали двое курдских бойцов и пятеро мирных жителей.

10 марта в Дамаске было подписано соглашение между президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди о включении курдских формирований в структуры сирийской армии и госорганов. Однако, как отмечают мировые СМИ, с тех пор конкретных шагов в этом направлении не последовало.