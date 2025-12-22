В Кремлевском дворце прошло благотворительное новогоднее мероприятие для детей

В Государственном Кремлевском дворце прошел благотворительный показ балета «Щелкунчик» в постановке Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (1934). Мероприятие было организовано при поддержке акционеров Группы USM и при участии компаний Металлоинвест, МегаФон и Удоканская медь. Гостями показа стали почти 4 тыс. детей и их родителей из приграничных областей России, а также регионов присутствия компаний холдинга.

На празднике были дети участников СВО, многодетные семьи из числа жителей приграничных территорий, дети из детских домов и приемные дети, а также лучшие сотрудники Металлоинвеста, МегаФона и Удоканской меди с семьями.

Посетители балета приехали из Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Тюменской, Читинской и Иркутской областей, а также Красноярского и Алтайского краев, Башкортостана. Для безопасной и комфортной поездки детей и их родителей в Москву из Курской и Белгородской областей были организованы дополнительные маршруты поездов РЖД.

В прошлом году на подобное мероприятие в столицу прибыли почти 2 тыс. гостей из Курской и Белгородской областей. Тогда в Большом театре состоялись организованный USM показ «Щелкунчика» и одноименное новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки.