Над Севастополем сбито восемь беспилотников

Военные отражают атаку БПЛА на Севастополь. Силы ПВО и Черноморского флота сбили восемь воздушных целей над районами города и над морем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Спасатели отчитались, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали в районе улицы Хрусталева, уточнил глава города. Люди не пострадали.

До этого господин Развожаев предупредил, что военнослужащие сбивают беспилотники разными методами, в том числе применяют для этого и стрелковое оружие. «Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА»,— написал господин Развожаев.