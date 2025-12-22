Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов России

По итогам XII съезда Союза кинематографистов России режиссер, народный артист РФ Никита Михалков избран председателем на новый срок. Встреча членов союза прошла 22 декабря во Всероссийском государственном университете кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК).

Съезд также определил ключевые темы для дальнейшей работы. Среди них --развитие региональной политики и поддержка молодых кинематографистов. Новым направлением деятельности съезда обозначили кинообразование. Также на встрече было Союз кинематографистов подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом театральных деятелей.

Союз кинематографистов РФ — всероссийская общественная организация. Она объединяет профессиональных деятелей в области кино. Организация основана на учредительном съезде 27-28 февраля 1990 года в Москве. Никита Михалков занимал пост председателя союза с 1997 по 2008 годы. После этого был переизбран на эту должность в 2009 году.