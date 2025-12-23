Рыба водит хоровод

Рыбопромышленники предлагают создать в России реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования рыбоводными участками, запретив им дальнейшее участие в торгах. Сейчас победители конкурсов могут уклоняться от заключения договоров, сознательно срывая торги. Но участники рынка сомневаются, что это решит основные проблемы отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Климов, Коммерсантъ Фото: Олег Климов, Коммерсантъ

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к первому зампреду Совета федерации Андрею Яцкину с просьбой исключить для недобросовестных структур возможность участия в аукционах на право пользования рыбоводными участками. В рамках этой работы предлагается создать реестр недобросовестных участников торгов. Об этом говорится в письме президента ВАРПЭ Германа Зверева от 15 декабря (есть у “Ъ”).

В аппарате господина Яцкина “Ъ” пояснили, что обращение получено и направлено в комитет для детальной проработки. В ВАРПЭ подтвердили отправку письма, пояснив, что оно было составлено в связи с обращением Крымской ассоциации аквакультуры в организацию и «Опору России», где господин Зверев также возглавляет профильный комитет.

В обращении ВАРПЭ речь идет о рыбоводных участках для развития аквакультуры. Сейчас аукционы — единственный путь получить на них права. Победителем становится компания, предложившая максимальную цену, а если она уклоняется от заключения договора, то участок отправляется на повторный аукцион. Из 69 лотов, выставленных на торги в Крыму в 2023–2025 годах, повторные торги проводились в 20%, следует из письма ВАРПЭ. Проблему в организации связывают с деятельностью недобросовестных участников аукционов.

Исполняющий обязанности председателя Крымской ассоциации аквакультуры Алексей Чиркин пояснил “Ъ”, что основная цель недобросовестных участников аукционов — сорвать торги, максимально повысив стоимость лота. Так, первоначальная цена в 3 тыс. руб. в итоге может повышаться до 3 млн руб., рассказывает он. Эксперт поясняет, что такой подход делает невозможным участие в торгах для рядовых предпринимателей. Им недобросовестные игроки предлагают уступить свое место за деньги, говорит Алексей Чиркин. Риски для них эксперт называет незначительными: отказываясь от договора, они теряют только задаток, который часто бывает символическим.

В Росрыболовстве “Ъ” сообщили, что ведомство поддерживает создание реестра недобросовестных участников торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками. Это позволит пресечь срыв конкурсов и аукционов, который снижает заинтересованность бизнеса в развитии аквакультуры. Сейчас Росрыболовство противодействует проблеме через судебные разбирательства по взысканию с победителей торгов средств. Территориальным управлениям агентства было рекомендовано устанавливать 100-процентеый задаток от начальной цены предмета аукциона. Но решить проблему в полной мере эти шаги не позволяют, говорят в Росрыболовстве.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров обращает внимание, что практика ведения реестров недобросовестных участников торгов распространена в разных отраслях. Мера считается эффективной, но ее успех зависит от прозрачности процедур и возможности обжалований, предупреждает он. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что решить проблему недобросовестных участников торгов можно через требования в тендерной документации, без законодательных изменений. Например, может быть установлен более высокий размер задатка.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк сомневается, что наличие на рынке недобросовестных участников аукционов — ключевой фактор, сдерживающий развитие аквакультуры. Он отмечает, что большинство предприятий сейчас сталкивается со снижением рентабельности и общим дефицитом качественных участков. Подобрать их, по его словам, сложно не только из-за биологических и температурных требований, но и с точки зрения развития инфраструктуры. К интересным площадкам может, например, не быть подъездных путей, поясняет он.

По данным Рыбного союза, в январе—сентябре 2025 года в России было произведено 272 тыс. тонн аквакультуры. Это немного меньше значения за тот же период 2024 года — 273 тыс. тонн. За весь прошлый год снижение показателя составило 5,5%. Негативный тренд стимулировал власти пересмотреть ориентиры. Так, например, 19 декабря правительство скорректировало ожидаемые показатели производства товарной аквакультуры в рамках консервативного сценария в 2025 году с 400 тыс. до 395,2 тыс. тонн, на 2026 год — с 420 тыс. до 410,4 тыс. тонн.

Александра Мерцалова