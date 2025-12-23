РАН обновила словарь русского языка «релокантами», «чекапом» и «пюрешкой»

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами, сообщается в публикации на академическом ресурсе «Академос». Среди них — «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Всего с начала 2025 года в словарь уже внесено 921 новое слово.

В перечень вошли актуальные термины из разных сфер — от технологий и медиасреды до медицины и повседневного быта. В их числе «агротуризм», «беспилотие», «гексакоптер», «медиафасад», «промпт-инженер», «релокация», «сапборд» и «серверная». Одновременно были уточнены нормативные написания ряда давно употребляемых слов, включая «авиагавань», «замкомандира», «плацкарт» и «раннеутренний».

Отдельный блок обновлений касается научной и терминологической лексики. В словарь добавлены слова из естественных и гуманитарных наук, а также специальные орнитологические термины. Кроме того, закреплены альтернативные варианты написания названий динозавров и ископаемых — например «завролоф» и «зауролоф».

Научно-информационный ресурс «Академос» содержит нормативные написания более 200 тыс. единиц русского языка и ориентируется на нормы академического Русского орфографического словаря.