Чиновники застряли в «Комплексе»

Мэрия Дзержинска продолжает попытки отсудить объекты недвижимости обанкроченного МУП «Комплекс», расположенные в разных местах городского округа. В 2020 году имущество единым лотом выкупил индивидуальный предприниматель Дмитрий Голованов. В городской администрации считают сделку незаконной, так как 20 объектов «Комплекса» еще в 2011 году были переданы в концессию АО «Дзержинский водоканал» и не могли быть отчуждены из муниципальной собственности. Мэрия в декабре ужесточила иск, потребовав не только вернуть банкроту здания и сооружения, но и взыскать уплаченную сумму по сделке с конкурсных управляющих МУПа, что вызвало удивление суда и возражения представителя ИП Голованов.

Суд разбирается, как в Дзержинске смогли продать частнику находящееся в концессии муниципальное имущество

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Администрация Дзержинска ужесточила свои требования в судебном споре по бывшему имуществу МУП «Комплекс», проданному в ходе банкротства муниципального предприятия. Теперь кроме возврата самого имущества мэрия настаивает на взыскании почти 55 млн руб. с бывшего конкурсного управляющего МУПа Максима Залогова. В 2020 году он с понижением стартовой цены на 10% продал единым лотом 26 объектов «Комплекса». С молотка ушли расположенные в Дзержинске, Восточном промрайоне города и поселке Пыра пять насосных станций, мастерские, склады, хлораторная и втораторная боксы, бокс для техники, административно-бытовые здания, аптека и водонапорная башня. Эти объекты за указанную сумму выкупил индивидуальный предприниматель Дмитрий Голованов.

О продаже имущества обанкротившегося МУПа администрация Дзержинска узнала, когда предприниматель попытался оформить льготный выкуп земельных участков под приобретенными объектами. Мэрия решила оспорить сделку по продаже имущества МУПа в суде. В администарции считают, что конкурсный управляющий незаконно продал Дмитрию Голованову муниципальные объекты, которые были у «Комплекса» на праве хозяйственного ведения.

В иске чиновники указали, что из проданного имущества 20 объектов «Комплекса» еще в 2011 году были переданы Дзержинскому водоканалу (АО ДВК) по долгосрочному концессионному соглашению.

По версии мэрии, из владения и пользования ДВК эти объекты не выбывали, они также участвуют в единой технологической цепочке по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения жителям Дзержинска. Поэтому отчуждение концессионного имущества недопустимо, а сама сделка по продаже насосных станций с банкротных торгов — недействительна.

В начале судебного процесса власти города требовали признать торги и продажу имущества МУП «Комплекс» недействительными, обязав конкурсного управляющего Максима Залогова вернуть покупателю Дмитрию Голованову полученные по сделке 54,8 млн руб. Однако в декабре администрация Дзержинска переформулировала свою позицию.

«Мы считаем, что торги были проведены с нарушением закона, и договор должен быть признан недействительным. Последующая сделка Дмитрия Голованова с ЗАО "Прозрачные ключи" (в 2023 году это общество выкупило часть объектов у ИП.— „Ъ“) тоже должна быть признана недействительной. Следует возвратить имущество в конкурсную массу МУП "Комплекс" и взыскать с Максима Залогова в пользу муниципального предприятия 54,8 млн руб. убытков»,— заявили в суде представители мэрии Дзержинска. Они подчеркнули, что при недостаточности средств у бывшего конкурсного управляющего следует взыскать убытки в порядке субсидиарной ответственности с нынешнего конкурсного управляющего банкротного МУПа Олега Рахвалова.

Эти требования озадачили судью Алексея Пишина. Он долго беседовал с представителями мэрии, пытаясь понять, куда из ее позиции пропал ИП Голованов, ранее уплативший 54,8 млн руб. за спорные объекты.

Также суд пытался обратить внимание администрации Дзержинска, что в случае удовлетворения их требований МУП «Комплекс», давно получивший и распределивший деньги среди своих кредиторов, необоснованно получит двойное возмещение — имущество назад по сделке и аналогичную сумму. Суд также интересовался у истца, почему и в каких именно пропорциях администрация возлагает субсидиарную ответственность на двух конкурсных управляющих, хотя они не являлись контролирующими лицами должника.

Юристы мэрии в подробные объяснения не вдавались и настаивали на своих новых требованиях — вернуть муниципальному банкроту как объекты недвижимости, так и деньги. По их мнению, конкурсные управляющие не предприняли меры по защите прав МУПа, и должны за это расплатиться. «Если цель у администрации — вернуть имущество, то при чем тут убытки?» — спросил судья.

Из слов истца следовало, что сейчас у банкротного «Комплекса» нет денег, чтобы вернуть Дмитрию Голованову оплату по оспариваемой сделке.

Представитель предпринимателя Светлана Шамина попросила оставить иск администрации без рассмотрения. Она полагает, что власти города пропустили срок исковой давности и заявили неграмотные требования: если уж просить о возврате имущества, то не в конкурсную массу МУПа, а в казну Дзержинска. Иначе есть риск, что его опять оценят и продадут с банкротных торгов. По ее словам, три экспертизы доказали, что купленные Дмитрием Головановым объекты не участвуют в техпроцессе подготовки и поставки воды Дзержинску.

«Это не объекты водоснабжения и водоотведения, за исключением трех объектов, которые Голованов готов вернуть. Администрация также не доказала, что данное имущество было продано по заниженной цене или с нарушением процедуры торгов. Уже два года мы переливаем из пустого в порожнее, а истец даже не может сформулировать исковые требования»,— отметила Светлана Шамина.

Дальнейшее разбирательство отложили на февраль 2026 года. К этому времени иску администрации исполнится четыре года.

Роман Кряжев