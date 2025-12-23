Пять минут

«Коммерсантъ Стиль» выясняет у ведущих косметологов, как и что стоит делать перед мероприятиями, а что — категорически нет.

До Нового года осталось всего ничего, и в попытках «успеть все» важно не перешагнуть грань разумного. Омолодиться на десять лет, похудеть на два размера, обзавестись роскошной шевелюрой вряд ли удастся за столь короткий срок, однако есть процедуры, которые помогут если не измениться радикально (с такими желаниями все же аккуратнее), то встретить новый, 2026 год с сияющей, подтянутой кожей, здоровым цветом лица и стройным силуэтом. Подробнее рассказывают косметологи известных московских клиник и салонов красоты.

Олеся Шевчук



Олеся Шевчук, врач дерматолог, косметолог центра красоты «Белый сад»

«В преддверии Нового года лицо особенно выдает усталость: стресс, недосып, перепады температуры, сухой воздух. Есть процедуры, которые можно и нужно делать прямо перед праздниками — они дают быстрый, деликатный и очень заметный эффект без реабилитации.

Микротоки Biogenie — это процедура, которую я называю "умным лифтингом": лицо после процедуры выглядит более подтянутым и свежим, уменьшается отечность, создается более четкий овал лица.

ФДТ (фотодинамическая терапия) — это процедура "перезагрузки" кожи. Она работает на клеточном уровне, улучшая качество кожи и ее внутреннее сияние. После ФДТ тон становится ровнее и чище, кожа выглядит более плотной и ухоженной.

Криолифт Filorga — любимая процедура перед важными выходами. За счет контролируемого холода кожа мгновенно сокращается, а активные компоненты индивидуально подобранных сывороток работают глубже и эффективнее. Эффект: моментальный лифтинг, выраженная свежесть и гладкость, появляется легкий румянец.

HydraFacial. Если бы мне нужно было выбрать одну универсальную процедуру "перед Новым годом" — это была бы HydraFacial: она одновременно очищает, увлажняет и наполняет кожу активными сыворотками. Кожа становится гладкой, чистой и сияющей, а поры выглядят менее заметными, кроме того — макияж ложится идеально».

Процедуры, которые не стоит делать сейчас делать, это:

срединные и глубокие пилинги (кислотные, ретиноевые). Они запускают активное обновление кожи, поэтому вызывают покраснение, шелушение. Как может выглядеть кожа: неровный тон, заметные зоны шелушения даже под макияжем;

лазерные процедуры (шлифовки, карбоновый пилинг, омолаживающие протоколы): лазер вызывает временное покраснение, отечность, повышенную чувствительность кожи;

инъекции: филлеры, биоревитализация, мезотерапия, нитевой лифтинг — есть риск появления синяков/гематом, организму нужно время на адаптацию и спад отека.

Лилия Жажоян



Жажоян Лилия Федоровна, главный врач клиники инновационной косметологии и медицины GEN87 в Крылатском, врач-косметолог, дерматовенеролог

«За пару дней до события, как женщинам, так и мужчинам я советую следующие процедуры:

Dermadrop — индивидуально подобранная сыворотка увлажнит кожу, выровнит тон и подготовит кожу к нанесению макияжа.

Skinova PRO, если беспокоят отеки. Это очень комфортная процедура, которая дает мгновенное омоложение кожи на клеточном уровне, стимулирует регенерацию, улучшает качество кожи.

Уход на аппарате Ultraformer Mpt с сывороткой DSB. Дает активное увлажнение, сияние, ровный тон за счет глутатиона, гиалуроновой кислоты и аминокислот в сыворотке с пролонгированным лифтингом и противоотечным эффектом.

За две недели до праздника стоит присмотреться к аппаратным процедурам вроде Volnewmer (дает глубокий лифтинг, уплотнение кожи, уменьшение заломов (вокруг глаз и вокруг рта) и AFT фотоомоложение (для ровного тона кожи)».

Не рекомендую: агрессивные пилинги (в холодный отопительный сезон высок риск длительного шелушения); игольчатый RF-лифтинг при наличии склонности к высыпаниям (прогрев и травма могут спровоцировать временное обострение акне).

Нана Перфильева



Перфильева Нана Васильевна, врач-косметолог клиники эстетической медицины «Клазко»

«Если до Нового года осталось совсем немного времени, то это не повод отказываться от красивой и ухоженной кожи. Современная косметология позволяет получить заметный эффект даже за короткий срок. Я бы порекомендовала следующие аппаратные методики:

BBL SkinTyte. Процедура BBL SkinTyte проводится в двух режимах, каждый из которых решает свои задачи: холодный дает эффект криомассажа: он помогает снять отечность, улучшает микроциркуляцию, запускает лимфодренаж и придает коже здоровое сияние. Режим прогрева направлен на уплотнение кожи — за счет теплового воздействия активизируются процессы выработки коллагена, кожа становится более упругой, подтянутой и гладкой.

Indiba мягко воздействует на ткани, улучшая крово- и лимфообращение. Она эффективно снимает отеки, уменьшает следы усталости, выравнивает тон кожи и возвращает ей естественное сияние. Процедура комфортная, расслабляющая и отлично подходит в качестве экспресс-ухода перед важными событиями.

Fotona 2D — методика лазерной подтяжки, которая работает с разными слоями дермы. Процедура стимулирует активную выработку коллагена, улучшает тонус и упругость кожи, делает контуры лица более четкими, а кожу — сияющей и плотной».

