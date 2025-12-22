Хорошо проверенное старое

Партия «Новые люди» вступает в год федеральных выборов с опробованными на практике идеологическими и технологическими установками. Соответствующие посылы ее руководство сформулировало 22 декабря на итоговом форуме «Взгляд в будущее». Для привлечения избирателей партийцы продолжат использовать прогрессистские и антипатерналистские тезисы, развивая вошедшие в политическую моду «социальные проекты», и надеются удвоить свое представительство в Думе.

Подводить итоги 2025 года и строить планы на выборный 2026-й парламентские партии, напомним, начали еще осенью. «Справедливая Россия» на съезде в конце октября вернула себе старое название, КПРФ задала предвыборные установки на ноябрьском пленуме, а в декабре то же самое сделали ЛДПР (на традиционном слете) и «Единая Россия» (на заседании генсовета). Наконец, «Новые люди» выбрали для этого формат внутрипартийного форума-презентации «Взгляд в будущее».

Главные партийные успехи уходящего года организаторы презентовали участникам и гостям мероприятия на специальных стендах.

В «галерее» среди прочих отметили проекты «Добрые люди» (поддержка приютов для бездомных животных), «Жить по-новому» (программы для пенсионеров), «Нейролаб» (внедрение нейросетей в работу малых и средних предприятий) и «Я в деле» (обучение предпринимательству). Последний проект лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в беседе с журналистами выделил особо: «Предпринимательская грамотность — это базовая грамотность XXI века».

Уже в своей официальной речи политик поблагодарил соратников за все инициативы — «и тихие, и медийные». С разных трибун часто говорят «о туманном будущем», напомнил он, однако будущее так или иначе «формируется нашими действиями». Именно за «действия» руководители «Новых людей» отметили внутрипартийными наградами кураторов вышеперечисленных и ряда других партпроектов. Персональные же награды («Герой года» и «Волонтер года») получили реаниматолог из Курска Наталья Колтунова, работавшая с эвакуированными жителями приграничья, и стоматолог-хирург Иван Березенцев, вылечивший зубы более чем 700 бойцам непосредственно в зоне СВО.

В кулуарах собеседники, близкие к руководству «Новых людей», пояснили “Ъ”, что социальные проекты на различных направлениях — это актуальный тренд, заданный политическим руководством страны. Так что работа «в фарватере» таких проектов «соответствует "деятельностной" идеологии партии» и позитивно сказывается на ее электоральном восприятии, подчеркнул один из собеседников.

Идеологический акцент «Новые люди» делают на борьбе с тревожностью и страхами граждан.

Минувшие октябрь и ноябрь демонстрируют смену общественного настроения, предупредил участников форума Алексей Нечаев: «Тревога нарастает, кто-то начинает сердиться, растут неплатежи». С другой стороны, россияне не ударяются в апатию и «не собираются сдаваться», подчеркнул лидер партии. Работать с этой позитивной эмоцией господин Нечаев как раз и предлагает соратникам: «Нам нужна такая Россия, где все строится на взаимоуважении и любви, где любовь побеждает страх».

Электоральные устремления партийцев, по словам зампреда «Новых людей» Александра Даванкова, по-прежнему завязаны на активных горожан. Партия делает ставку на прогрессизм, технологическое развитие и приращение национальных доходов, перечислил он: «В первую очередь надо говорить не о том, как потратить, а как заработать деньги». Наибольший отклик этот посыл находит среди граждан, чуждых патернализму и готовых брать ответственность «за себя, за семью, за команду», продолжил господин Даванков: «Таких людей, как и везде в мире, 10–15%, но они являются движущим механизмом развития». Это, впрочем, не означает, что партия не будет работать с другими электоральными группами, добавил он.

На предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму «Новые люди» рассчитывают удвоить свое представительство в нижней палате.

Конкретику по кандидатам в одномандатных округах Александр Даванков пока представить затруднился, указав лишь, что в партии уже начали соответствующую подготовительную работу. Отметим, что перечисленные Алексеем Нечаевым и Александром Даванковым партийные установки в целом соответствуют предвыборной программе «Новых людей» на предыдущих думских выборах-2021. По их итогам партия получила по партспискам 5,32% (3 млн) голосов и фракцию в Думе из 13 депутатов (позже к ней примкнули двое одномандатников).

Григорий Лейба