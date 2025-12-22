Самолет, летевший из ОАЭ в Екатеринбург, экстренно сел в Туркменистане

Самолет «Уральских авиалиний» 22 декабря следовавший из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург рейсом U6-783 совершил экстренную посадку в аэропорту Ашхабада (Туркменистан). Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стало расхождение в данных о количестве топлива на борту.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности полета, действуя в строгом соответствии с инструкциями, командир воздушного судна выключил двигатель и произвел благополучную посадку на ближайшем аэродроме»,— говорится в сообщении авиаперевозчика.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, в настоящее время специалисты оценивают состояние самолета. Для вывоза пассажиров в аэропорт Ашхабада направлен резервный борт. «Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева