Парки собирают воедино

Мэрия Ульяновска планирует реформировать парки города и сформировать «единое парковое пространство», что, по мнению инициаторов реформы, позволит привлечь федеральные средства на развитие парков. Изменения начали со смены руководства УМУП «Парки Ульяновска». Инициатор изменений, депутат гордумы Майис Дадашов назначается директором «Парков Ульяновска», в которые уже входят несколько парков города, а затем вольются и остальные. В мэрии заявляют, что к прежнему директору «Парков Ульяновска» Александре Демочкиной претензий нет, но ей будет предложено другое место. По планам Майиса Дадашова, объединение парков позволит помимо развлекательной деятельности заняться развитием парков в качестве ООПТ. Экологи считают, что у развлечений и экологии разные цели, и охраной природы должно заниматься другое ведомство.

Как стало известно «Ъ», с понедельника, 22 декабря, в Ульяновском муниципальном унитарном предприятии (УМУП) «Парки Ульяновска» сменилось руководство. В пятницу минувшей недели директор УМУП Александра Демочкина покинула пост по собственному желанию. Ранее, пока она была на больничном, с 11 декабря, исполняющим обязанности директора «Парков Ульяновска» был назначен по совместительству депутат ульяновской гордумы от партии «Единая Россия» Майис Дадашов, директор муниципального автономного учреждения культуры «Владимирский сад». распоряжение о назначении было подписано заместителем директора «Парков Ульяновска» Алексеем Пышкиным. С 22 декабря Майис Дадашов, по его словам, «теперь уже окончательно» назначен и.о. директора УМУП распоряжением учредителя — управлением муниципальной собственности администрации Ульяновска.

Сама Александра Демочкина от комментариев по поводу ухода отказалась. Источник, знакомый с ситуацией, заметил, что «если это решение главы города, то сопротивляться бессмысленно, перестановки в любом случае состоятся». Известно, что одновременно с Александрой Демочкиной свой пост покинул и ее заместитель Данил Вражкин (в прошлом — директор парка «Семья»). Собеседник в «Парках Ульяновска» сказал «Ъ», что коллектив опасается смены всей команды, однако Майис Дадашов заверил «Ъ», что увольнения не планирует, «все остаются на своих местах».

В мэрии «Ъ» сказали, что у них «нет претензий или нареканий по работе к Александре Демочкиной». «Возможно, ей предложат возглавить другое направление в администрации Ульяновска, потому что она достаточно компетентный специалист, и даже по состоянию парков видно, что у «Парков Ульяновска» при Демочкиной началась вторая жизнь, у них сформировался достаточно неплохой коллектив»,— сказали «Ъ» в мэрии.

В УМУП «Парки Ульяновска» (ранее назывался УМУП «Парк культуры и отдыха “Победа”») входят парк «Победа», парк «Молодежный», парк «Винновская роща» и парк «Семья».

По словам депутата, решение о перестановках принято главой города Александром Болдакиным и направлено на дальнейшее развитие парков. Майис Дадашов считает, что решение мэра о перестановках «связано с формированием во “Владимирском саде” активной творческой команды с целым рядом проектов развития». После назначения на пост директора «Парков Ульяновска», по словам господина Дадашова, он продолжит руководить и «Владимирским садом».

Майис Дадашов пояснил «Ъ», что планируется большая работа по реформированию парков города на базе УМУП, которое он и возглавит. По его словам, все парки города примерно через год планируется объединить «в единое парковое пространство». В УМУП «Парки Ульяновска» постепенно также войдут заволжские «Парк 40-летия ВЛКСМ» и парк «Прибрежный». Парк «Владимирский сад» при этом «пока» предполагается сохранить самостоятельным, поскольку он несет несколько иную функцию, «в нем нет аттракционов, зато есть единственный в России музей наличников». «Это будет такое своего рода камерное культурное пространство, здесь мы больше сделаем упор на его историческую составляющую, парк станет музеем под открытым небом», — сказал депутат. По словам Майиса Дадашова, единое парковое пространство позволит, с одной стороны, ввести для детей единую парковую карту для всех парков (для оплаты аттракционов). С другой стороны, единое парковое пространство «поможет активнее привлекать федеральные бюджетные и небюджетные средства, так как и федеральный центр, и различные фонды лучше рассматривают вот такие масштабированные проекты». Кроме того, господин Дадашов планирует в обновленном УМУП также заниматься и экологической стороной парков Ульяновска, «поскольку все они являются в то же время особо охраняемыми природными территориями» (ООПТ), и по федеральным экологическим программам можно будет получать дополнительные средства «на экологическое развитие парков, на создание туристских зон на территориях ООПТ», «тем более что в городе до сих пор нет дирекции ООПТ, и предметно ими никто не занимается».

Стоит заметить, что полтора года назад вопрос объединения парков уже поднимался заместителем мэра Ульяновска Сергеем Мишиным (покинул пост по собственному желанию 15 августа 2024 года). Правда, господин Мишин тогда предлагал объединить парки не в УМУП, а в ООО «Парки Ульяновска», где единственным учредителем опять же был бы муниципалитет. По мнению заммэра, форма ООО более эффективна и со временем позволила бы объединенным паркам выйти на безубыточность, освободив муниципалитет от лишних трат. Впрочем, члены Общественной палаты Ульяновска с проектом не согласились, выразив сомнение в том, что форма ООО станет гарантией развития. Они указали на риски, когда руководство чисто коммерческой организации станет развивать только парки, приносящие прибыль, а иные будут заброшены. Представители общественности в беседах с «Ъ» заявляли, что городские парки — это учреждения культуры, и они требуют дополнительных затрат города, а не извлечения прибыли. В конечном итоге, проект не был реализован, а частичное объединение произошло под эгидой парка «Победа», переименованного в УМУП «Парки Ульяновска».

Ульяновский эколог и общественный активист, координатор реготделения движения «Зеленая Россия» Александр Брагин подтверждает, что в городе, как и в регионе, фактически отсутствует дирекция ООПТ. Однако он считает, что предлагаемая депутатом форма руководства ООПТ — «далеко не лучший вариант». По его мнению, «идет подмена понятий и все делается только для получения дополнительных средств, но не для решения экологических проблем». «Почему, например, в этом случае остались в стороне такие ООПТ как парк “Юность”, парк “Приморский”, парк им. Матросова, “Черное озеро”. Если действительно всерьез заниматься развитием городских ООПТ, то логичнее было бы создать отдельное подразделение в МБУ “Городской центр по благоустройству и озеленению”, где есть и техника, и специалисты», — сказал эколог.

Сергей Титов, Ульяновск