Крымчанина будут судить по обвинению в соучастии в тройном убийстве

В Сакском районе Крыма будут судить подозреваемого в соучастии в убийстве трех человек, которое было совершено более 30 лет назад. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре республики и региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемого задержали в Сакском районе Крыма сотрудники органов внутренних дел. Мужчину заключили под стражу по обвинению в пособничестве совершения убийства трех лиц организованной группой из корыстных побуждений (ч. 5 ст. 33, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в 1993–1994 годах входил в состав вооруженной группы одной из местных ОПГ, действующей на территории полуострова. Узнав о планируемой расправе, он вызвался помочь киллерам, чтобы упрочить свой авторитет в банде. Мужчина приобрел для киллеров на черном рынке два автомата Калашникова и патроны. Из этого оружия и было совершено убийство предпринимателя и двух его приближенных, заказанное из-за передела сфер влияния.

«Тщательно спланировав убийство, 23 мая 1994 года подельники расстреляли потерпевших на территории промзоны в городе Саки. Скрывшись на мотоцикле, фигуранты подожгли транспортное средство и оружие»,— уточнили в правоохранительных органах.

Ранее Сакский районный суд вынес приговор в отношении четырех исполнителей этого убийства. Двоим из них назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Еще двоих приговорили к 11 и 10 годам в колонии строго режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь