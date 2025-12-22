Путин во время экскурсии по Эрмитажу пошутил о любви англичан «пограбить»

Президент России Владимир Путин во время осмотра экспонатов из Индии в Эрмитаже пошутил о любви англичан «пограбить». Глава государства провел по музею экскурсию для руководителей стран СНГ.

«Это та эпоха в Индии, такая полная роскоши, за которой англичане и полезли в Индию, потому что они увидели вот это вот все, драгоценные камни»,— сказал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский (цитата по «РИА Новости»). «И как любители пограбить, туда и пошли»,— добавил Владимир Путин.

После экскурсии в Георгиевском зале Эрмитажа прошла неформальная встреча руководителей стран СНГ. В мероприятии участвовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.