Глава Северной Осетии опроверг информацию о заминированных объектах

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о том, что информация о минировании государственных зданий и учебных заведений республики оказалась ложной. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Меняйло отметил, что силовые структуры выполнили весь необходимый объем проверочных действий. Специалисты осмотрели каждое здание. В результате обследования подозрительных предметов выявлено не было.

Валентина Любашенко

