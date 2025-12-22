Глава Северной Осетии опроверг информацию о заминированных объектах
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о том, что информация о минировании государственных зданий и учебных заведений республики оказалась ложной. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Меняйло отметил, что силовые структуры выполнили весь необходимый объем проверочных действий. Специалисты осмотрели каждое здание. В результате обследования подозрительных предметов выявлено не было.